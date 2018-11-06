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الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:48 ص
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أمن الجيزة يزيل اشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم وميدان الجيزة

الثلاثاء، 06 نوفمبر 2018 10:38 ص
أمن الجيزة يزيل اشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم وميدان الجيزة أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات
كتب بهجت أبو ضيف
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واصل ضباط شرطة المرافق فى الجيزة جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطى، مدير إدارة شرطة المرافق بالجيزة استهدفت ميدان الجيزة وشارعى الهرم، وضياء، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بمحلات الملابس والمقاهى والباعة الجائلين، التى تتسبب فى إعاقة وازدحام أمام حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحلات والمقاهى المخالفة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 
أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (1)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (2)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (3)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (4)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (5)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (6)
أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (6)

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (7)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (8)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (9)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (10)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (11)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (12)
 

أمن الجيزة يزيل إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم (13)

 


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