أمن الجيزة يزيل اشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع الهرم وميدان الجيزة

واصل ضباط شرطة المرافق فى الجيزة جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطى، مدير إدارة شرطة المرافق بالجيزة استهدفت ميدان الجيزة وشارعى الهرم، وضياء، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بمحلات الملابس والمقاهى والباعة الجائلين، التى تتسبب فى إعاقة وازدحام أمام حركة السير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحلات والمقاهى المخالفة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.