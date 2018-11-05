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198 مليون دولار صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال شهر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:42 ص
198 مليون دولار صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال شهر مصنع كيماويات _ أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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وصلت صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال شهر أغسطس الماضى لنحو 198 مليون دولار بإجمالى عدد شحنات يصل لنحو 140 شحنة، وتصدرت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قائمة  أكبر 10 شركات مصدرة بقطاع الكيماويات والأسمدة خلال شهر أغسطس 2018، حيث تمكنت من تصدير نحو 8 شحنات بقيمة 31.4  مليون دولار، بنسبة تصل إلى نحو 16% من حجم صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة خلال أغسطس الماضى.

وبحسب تقرير إحصائى حديث فإن الشركة المصرية لإنتاج الاثيلين ومشتقاته جاءت فى المركز الثانى بقيمة 28.1 مليون دولار، بعدما تمكنت من تصدير 33 شحنة لتستحوذ على 14% من حجم الصادرات، وجاءت الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول فى المركز الثالث بقيمة صادرات تصل 20.2 مليون دولار بحجم 10% من حجم صادرات القطاع، بعدما تمكنت من تصدير 4 شحنات فقط.

وضمت القائمة أيضا كلا من شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير التى تمكنت من تصدير منتجات بترولية بقيمة 16.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى، وكذلك الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين بقيمة صادرات 15.5 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات سيدبك التى تمكنت من تصدير منتجات بتروكياويات بقيمة 14.3 مليون دولار.


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