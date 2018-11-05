هيئة الموانئ الكويتية: استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة بعد توقفها

الكويت (أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف حركة الملاحة البحرية فى ميناء الشعيبة بعد توقفها مؤقتا أمس لسوء الأحواء الجوية؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس.

وقالت المؤسسة- فى بيان صحفى اليوم- "إن استئناف حركة الملاحة فى ميناء الشعيبة تم بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية بتحسن مستوى الرؤية".

وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا فى ميناء الشعيبة بسبب سوء حالة الطقس بعد أن وصلت سرعة الرياح حينها إلى أكثر من 46 كيلو مترا فى الساعة، وتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 3 و5 أقدام.