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نائب وزير التعليم يشارك فى المؤتمر الوطنى لدمج مهارات ريادة الأعمال

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:18 م
نائب وزير التعليم يشارك فى المؤتمر الوطنى لدمج مهارات ريادة الأعمال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن  الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني قد شارك فى فعاليات المؤتمر الوطني لدمج مهارات ريادة الأعمال بالتعليم الفني في دول جنوب البحر المتوسط ، والمنعقد بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم Erasmus ، والذى أقيم بمدينة أسوان يومى ١ و ٢  من نوفمبر ٢٠١٨،  حيث ضم المؤتمر خبراء من مجالات التعليم العالى والتعليم الفنى من الجامعات المصرية والعربية من كل من الأردن وفلسطين ولبنان والجزائر، بالاضافة إلى خبراء أوروبيين من كل من فنلندا وأسبانيا، وخلال المؤتمر تم مناقشة  أفضل الممارسات والخبرات في تطوير التعليم الفني من خلال إدماج مهارات ريادة الأعمال في خطط تطويره. 
 
 
  أشار مجاهد فى كلمته إلى الخطة الحالية لتطوير التعليم الفني، والذى يعد بالغ الأهمية لتحسين ودعم الاقتصاد المصري؛ ويحقق لمصر التنافس المميز فى الأسواق العالمية.
 
كما قام مجاهد بعرض جهود الوزارة في التطوير الذي يشمل الإطار العام المبني علي الجدارات بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير  التعليم الفني والتدريب المهني والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، بالإضافة إلى عرض الملامح الرئيسيه لهيئة الجودة الجديدة التي سيتم إنشاؤها لاعتماد برامج التعليم الفني، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر السادس للشباب الذى انعقد فى أواخر شهر يوليو  ٢٠١٨.
 
  ومن جهتها، أكدت  أميرة داوود  مدير شراكات القطاع الخاص ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني من خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر على أن هذا المنهج القائم علي الجدارات يساعد الطلاب علي توليد الأفكار لحل المشكلات المحيطة بهم في المجتمع والتوعية بالابتكار وأهمية العمل الريادي.
  كما أوضحت أن هناك ما يقارب من ٦٠ ألف طالب وطالبة يتلقون هذه الخدمات بعدد ١٧٨ مدرسة من مدارس التعليم الفني بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال شركاء التنمية الذين تعاونوا في إنتاج وتطوير منهج الابتكار وريادة الأعمال الموحد، وهم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج دعم التشغيل التابع للتعاون الدولي الألماني ومشروع تعزيز التنافسية والقوي العاملة التابع للمعونة الأمريكية.
  جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بتطوير منهج موحد لطلاب التعليم الفني علي الابتكار وريادة الأعمال يتم تدريسه علي مدى ثلاث سنوات وينتهي بمشروع التخرج، وذلك من خلال وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وبالتعاون مع شركاء التنمية.
 
 

 


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