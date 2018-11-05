video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميدفيدف: النزعة الحمائية أصبحت حقيقة واقعية فى الاقتصاد العالمى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:04 ص
ميدفيدف: النزعة الحمائية أصبحت حقيقة واقعية فى الاقتصاد العالمى ميدفيديف
شنغهاى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف اليوم (الاثنين) أن النزعة الحمائية والقيود أصبحت حقيقة واقعية فى الاقتصاد العالمى الحديث، ولا يمكن غض الطرف عنها، مشيرا إلى أن مناقشتها أصبحت مسألة ضرورية.

وأضاف ميدفيدف- فى كلمة أدلى بها خلال افتتاح أعمال معرض الصين الدولى للاستيراد ونقلتها وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية-: " نحن نقف اليوم أمام مهمة مشتركة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادى العالمى، وخلق فضاء مفتوح للتعاون ذات المنفعة المتبادلة، بحيث لا يكون هناك وجود للضغوطات والعقوبات ولا مكان للحمائية والقيود. لكن للأسف هذا واقع العالم الحديث، والاقتصاد العالمى، ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".

وشدد رئيس الوزراء الروسى على أن أساس التجارة ينبغى أن يستند إلى مبادئ المنافسة الحرة والحركة الحرة للبضائع والأعمال والخدمات.

ويشارك ميدفيديف بمعرض الصين الدولى للاستيراد الذى افتتح أعماله اليوم الاثنين بمدينة شنغهاى، وأعلن عن إقامته رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج فى مايو من العام الماضى. ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ألف شركة من 130 دولة فى المعرض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميدفيديف: لا يوجد بديل لمنظمة التجارة العالمية

ميدفيديف

الاقتصاد العالمى

الصين

معرض شنغهاى

معرض شنغهاى الدولى




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة