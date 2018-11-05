ميدفيدف: النزعة الحمائية أصبحت حقيقة واقعية فى الاقتصاد العالمى

شنغهاى(أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف اليوم (الاثنين) أن النزعة الحمائية والقيود أصبحت حقيقة واقعية فى الاقتصاد العالمى الحديث، ولا يمكن غض الطرف عنها، مشيرا إلى أن مناقشتها أصبحت مسألة ضرورية.

وأضاف ميدفيدف- فى كلمة أدلى بها خلال افتتاح أعمال معرض الصين الدولى للاستيراد ونقلتها وكالة انباء /سبوتنيك/ الروسية-: " نحن نقف اليوم أمام مهمة مشتركة لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادى العالمى، وخلق فضاء مفتوح للتعاون ذات المنفعة المتبادلة، بحيث لا يكون هناك وجود للضغوطات والعقوبات ولا مكان للحمائية والقيود. لكن للأسف هذا واقع العالم الحديث، والاقتصاد العالمى، ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك".

وشدد رئيس الوزراء الروسى على أن أساس التجارة ينبغى أن يستند إلى مبادئ المنافسة الحرة والحركة الحرة للبضائع والأعمال والخدمات.

ويشارك ميدفيديف بمعرض الصين الدولى للاستيراد الذى افتتح أعماله اليوم الاثنين بمدينة شنغهاى، وأعلن عن إقامته رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج فى مايو من العام الماضى. ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ألف شركة من 130 دولة فى المعرض.