"ما الذى يمد العالم بالطاقة؟".. وزير الكهرباء: تركيزنا موجه للطاقة المتجددة

كتب محمد رضا

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.



الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنها جلسة مهمة تحت عنوان "فى ظل التغيرات السريعة فى الخريطة العالمية.. ما الذى يمد العالم بالطاقة؟"، وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وقد نشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.



المهندس طارق الملا وزير البترول

ومن جانبه، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، "لقد تم تحويل تركيزنا نحو الطاقة المتجددة"، فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، "فى مصر، خريطة الطريق واضحة، والشباب جزء من تنفيذ أجندة عام 2030"، بينما قالت الدكتورة داليا صقر، أستاذ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "المبانى الخضراء ليست مفهومًا جديدًا، ولكن إعادة مولدها من جديد أمر ضرورى".