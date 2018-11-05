فحص أعمال الوحدة المحلية بـ"الشوبك" ومجازاة 36 طبيبًا بالشرقية لتغيبهم

الشرقية – إيمان مهنى

شكل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لفحص أعمال الوحدة المحلية بالشوبك التابعة لرئاسة مركز الزقازيق من إيرادات – إشغالات – متحصلات – إزالات – خدمات للمواطنين وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم قانونا .

كان محافظ الشرقية قد قام بزيارة مفاجئة لمبنى الوحدة المحلى بالشوبك للتأكد من تواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ إدارات التموين - الشئون الاجتماعية - الإدارة الهندسية - الحسابات - شئون العاملين والتقى بالعاملين بالوحدة مؤكدا على ضرورة حسن إستقبال المواطن وتقديم الخدمة بطريقة لائقة طبقا للقانون والقواعد المنظمة لذلك.

وأعطى المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز لرفع الإشغالات وإزاله الأكشاك المخالفة وشوادر بيع الفاكهة والخضروات من على جانبى الطرق التى تربط مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن الشرقية.

كما بتفقد الوحدة الصحية بالحلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وللإطمئنان على سير العمل بالوحدة والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض.

أوصى محافظ الشرقية بحسن استقبال المرضى والمترددين على الوحدة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم للوصول لرعاية صحية كاملة ومستمرة.

وفى سياق متصل قرر محافظ الشرقية مجازاة ٣٦ طبيب وممرض وإدارى بمستشفى الحسينية المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

من جانبة شدد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية على استمرار الحملات ‏الرقابية والتفتيشية داخل المنشآت الطبية الخاصة وذلك لمنع ظاهرة بيع واستخدام الأدوية ‏بالمخالفة للقانون و‎ ‎للتأكد من سلامة وفاعلية الدواء المستخدم وإتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية الرادعة للمخالفين وفيما يهدد صحة المرضى.

وصرح وكيل وزارة الصحة أن إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وبالتعاون مع إدارة ‏العلاج الحر قاما بحملة تفتيشية ورقابية على مركز طبى للأطفال بمدينة الزقازيق وقد أسفرت ‏الحملة عن ضبط ٥٠٠‏‎ ‎عبوة / زجاجة /ڤيال /محلول أدوية ومحاليل بدون فواتير معدة ‏للاستخدام فى مكان غير مرخص له بتداولها وتم تحرير محضر رقم ١٩٤٢٢ جنح الزقازيق ‏ثان لسنة ٢٠١٨‏‎ .‎‏ ‏

كما تم شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على عدد من الصيدليات بمراكز (الزقازيق، ‏فاقوس، الإبراهيمية، أبو كبير، أبو حماد). وأسفرت الحملات عن ضبط وتحريز ‏عدد ٩٧٦ ( قرصا / عبوة / زجاجة) لأدوية متنوعة منها أدوية ومستلزمات طبية مهربة غير ‏مسجلة وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع‎ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و‏تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

من ناحية اخرى أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٣٦٥٠ لسنة 2018 بسحب قطعتى أرض بالمنطقة الصناعية ببلبيس بمنطقة الـ80 فدان لعدم إثبات الجدية وعدم الإلتزام ببنود عقد التخصيص ولتغيير النشاط والإيجار دون الرجوع للمحافظة أرقام ٥ بلوك س بمساحة ٢٠٠٠م لعدم إثبات الجدية وعدم الإلتزام ببنود عقد التخصيص والمخصصة لمختار محمد محمد سيد أحمد، والقطعة ٧ بلوك أ بمساحة ١٠٠٠م لتغيير النشاط والإيجار دون الرجوع للمحافظة والمخصصة لـ عمرو عبد المنعم السيد حليفة .

وذكر بيان، ان هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى كتاب مكتب الإستثمار بالمحافظة رقم ٢٥٠ فى ١ / 11 / 2018، بشأن قرار مجلس إدارة المناطق الصناعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 10 / 2018 بشأن سحب القطعتى رقمى (٥ بلوك س) وكذا القطعة (٧بلوك أ) بالمنطقة الصناعية ببلبيس .

شدد محافظ الشرقية على إدارة الاستثمار بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إعادة تخصيص هذه القطع لاستغلالها فى مشروعات استثمارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال إستلام هذه القطع والحفاظ عليها وذلك لحين إعادة تخصيصها لاستغلالها فى مشروعات أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .