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غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات بسبب أعمال المترو

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:49 م
غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات بسبب أعمال المترو شارع جامعة الدول العربية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة الجيزة عن غلق الجزيرة الوسطى بشارع جامعة الدول العربية بدءاً من ميدان مصطفى محمود ولمسافة 155 متر وعرض 15 متر فى اتجاه شارع السودان  فى إطار سرعة تنفيذ الخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق وبدء إنشاء هواية محطة المترو بشارع جامعة الدول العربية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال الغلق تبدأ من اليوم 5/11/2018 وتستمر لمدة ثلاثة أعوام وبعيدة عن نهر الطريق ولا تستلزم إجراء أى تحويلات مرورية.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على الشركات المنفذه للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية والعلامات المضيئة ليلاً بمحيط الأعمال بالكامل كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات.

 

 


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الجيزة

المترو

شارع جامعة الدول

ميدان مصطفى محمود




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