صور.. سقوط "لبان" أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، فى القبض على "مصطفى ا ع" 40 سنة، لبان، أثناء قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ملكه، وتم تحرير محضر بالوقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.
ومن خلال الفحص عثر بداخل العقار على حفره قطرها 2 متر × 1.5 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن عربة يد حديدية، 3 جردل بلاستيك، 3 خراطيم مختلفة المقاسات، 3 جاكوش، أجنة حديدية، سلك كهربائي بمشترك ولمبة.
وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
المتهم بالتنقيب عن الاثار
الحفرة الناتجة عن التنقيب عن الاثار
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