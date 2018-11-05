صور.. سقوط "لبان" أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، فى القبض على "مصطفى ا ع" 40 سنة، لبان، أثناء قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ملكه، وتم تحرير محضر بالوقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ومن خلال الفحص عثر بداخل العقار على حفره قطرها 2 متر × 1.5 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن عربة يد حديدية، 3 جردل بلاستيك، 3 خراطيم مختلفة المقاسات، 3 جاكوش، أجنة حديدية، سلك كهربائي بمشترك ولمبة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.