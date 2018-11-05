صور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث إغلاق حمام السباحة الأوليمبى لأعمال التطوير

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وجمال علام رئيس مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى، إجتماع موسع لمناقشة جدول أعمال مجلس أمناء حمام السباحة الأوليمبى الرابع، تم خلاله استعراض الموقف الراهن الخاص بمواصلة عملية تطوير حمام السباحة، ليصبح متنفسا لأهالى الأقصر.

وتم خلال الإجتماع مناقشة أهم الموضوعات لإيجاد الحلول المناسبة لإستمرارية تطويرة والحفاظ عليه، حيث تم مناقشة الخطاب الوارد من الشركة المنفذة بوقف تشغيل حمام السباحة لمدة شهرين لأعمال الصيانة الشتوية، مضيفاً أنه تم كذلك مناقشة أعمال تطوير قاعة الحمام الكبرى لمناقشة بحث إستغلالها فى عمل مؤتمرات لتحقيق عائد مناسب يساعد على إستمرارية تطويرة خلال فترة الصيانة.

حضر الإجتماع كلاً من حفنى بركات نائب رئيس مجلس الأمناء، وصلاح محمد هاشم، وجمال علام أعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى أعضاء الشئون المالية والقانونية ومدير اللجان والمؤتمرات بمجلس مدينة الأقصر.



رئيس مدينة الأقصر يبحث خطط تطوير حمام السباحة الأوليمبى لخدمة الأهالي

جانب من مناقشة خطط تطوير حمام السباحة الاوليمبى بمحافظة الاقصر