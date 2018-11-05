صور.. خادم الحرمين يستقبل أئمة المسجد الحرام والنبوى وهيئة كبار العلماء

كتب هاشم الفخرانى

استقبل خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود فى قصر الیمامة بالریاض الیوم، مفتى عام المملكة، وأصحاب الفضیلة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وھیئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدداً من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد وھیئة الأمربالمعروف والنھي عن المنكر الذین قدموا لمصافحته.



الملك سلمان بن عبد العزيز

وحضر الاستقبال رئیس مجلس الشورى الشیخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشیخ، ومعالي وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ الدكتور عبداللطیف بن عبدالعزیز آل الشیخ، والرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، والرئیس العام لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الشیخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.