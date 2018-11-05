صور.. الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد اقتراع الناخبين بدوائر زفتى والعريش وطامية

كتب ــ إبراهيم قاسم - تصوير أشرف فوزى

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للاقتراع فى 3 دوائر وهي زفتي بالغربية والعريش بشمال سيناء وطامية بالفيوم وفتح باب الترشيح من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الاقتراع فى الدوائر الثلاثة، يومى 14 و15 ديسمبر المقبل بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 19 و20 ديسمبر فى الداخل، على أن تكون الإعادة يومى 11 و12 يناير المقبل فى الخارج، و16 و17 يناير فى الداخل.



الهيئة الوطنية للانتخابات (1)



الهيئة الوطنية للانتخابات (2)



الهيئة الوطنية للانتخابات (3)



























































