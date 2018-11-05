صور.. أب يحرر محضرا بعد تعدى تلميذ على ابنه فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

ربما لم يكن الأول أو الاخير من السيناريوهات التى تشهدها مدارس محافظة المنوفية، خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت العديد من الوقائع ما بين تعدى تلميذ على آخر ليقتله فى أحد مدارس شبين الكوم، وأخرى بتعدى ولى أمر على مدرس، وثالثة بتعدى تلميذ على زميلة بأحد المدارس الخاصة بأماكن عمليات جراحية ليلزمه الفراش ويبقى فى احتياج لإجراء العديد من العمليات حتى يتمكن من الحركة من جديد.

البداية مع محمد شوقى الطورى، والد التلميذ "أمير" بالصف السادس الإبتدائى بمدرسة التوحيد الخاصة بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ويقول: تعرض نجلى للتعدى الصارخ من زميلة "ز م ف" الذى يلازمه بالفصل، والذى قام بالتعدى علية بأماكن متفرقة بالجسد وخاصة فى أماكن يعلم أنه كان قد أجرى بها العديد من العمليات، وظل يعتدى عليه إلى أن حرك مفصل الركبة من مكانه علاوة على عدم حركته وفر هاربا من المدرسة.

وأوضح "الطورى"، أن تلقى أتصالا هاتفيا من أحد المدرسين يطلب من سرعة الحضور للمدرسة فوجد نجله مسجى على الأرض، "قمت بالتقصى حول الأمر لأجد أن التلميذ زميله هو من تعدى عليه بالضرب، وعندما ذهبت لمديرة المدرسة قالت بأنها ستتخذ الإجراءات ولكن لم يتم اتخاذ أى شىء نظرا لقرابة التلميذ الذى تعدى على نجلى بالعديد من المدرسين بالمدرسة وهو ما يجعله يقوم بعمل أى شىء دون أن يخاف من أى عقاب".

وأضاف "الطورى"، أنه لم يجد أمامه أى سبيل سوى الاطمئنان على نجله أولا، وذهب إلى مستشفى قويسنا العام للكشف عليه ليجد أن الشرائح والمسامير التى تم تركيبها بالركبة قد تحركت وفى حاجة إلى إجراء العديد من العمليات حتى يتمكن من العودة كما كان، مؤكدا أنه عندما اكتشف هذا الامر قام بالتوجه إلى مركز شرطة قويسنا ليحرر المحضر رقم 27079 لسنة 2018 جنح مركز قويسنا يتهم فيه زميل نجله بالتعدى عليه وإصابته بالعديد من الإصابات.

وأشار "الطورى"، أن الطبيب المعالج لنجله والذى أجرى له العديد من العمليات نظرا لأنه كان يعانى من تقوس فى الساقين الأمر الذى أستدعى ان يقوم بإجراء العديد من العمليات حتى يتمكن من السير كباقى زملائه، ولكنه بعد ذلك تعرض للتعدى من قبل زميلة الذى أجلسة مرة أخرى، لافتا إلى أن الطبيب أكد بضرورة أن يتم عمل أكثر من عملية حتى يتمكن نجلة من الحركة من جديد.

وأضاف الطورى، أنه عندما وجد الأمر كذلك قام بسحب ملف نجلة من المدرسة وقدم له بمدرسة أخرى حتى يتمكن من الحضور بها بعد أن يتم العمليات التى يحتاج إليها وحتى يتمكن من الحصول على حقة، مؤكدا أنه لا يريد سوى حق نجله ممن تعدى عليها، لافتا إلى أن التلميذ الذى تعدى عليه له سلوك عدوانى ومعروف بالمدرسة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن إدارة المدرسة لم تتخذ أى إجراءات ضده نظرا لوجود العديد من الأقارب له بالمدرسة.

وناشد الطورى بأن يتم التحقيق من قبل مديرية التربية والتعليم بشكل عادل حتى يتمكن من الحصول على حق نجله، مؤكدا أنه لن يترك حقه وسيظل وراءه إلى أن يتم معاقبة التلميذ الذى تعدى عليه، لافتا إلى أن نجله أصبح يعانى من حالة نفسية صعبة علاوة ما به من تعب عضوى فى حاجة إلى العديد من العمليات حتى يتمكن من العودة كما كان كباقى زملاؤه.

من جانبه أكد رضا الرشيدى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الواقعة بمجرد حدوثها إلا وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بالمدرسة والإدارة التعليمية بقويسنا، للتحقيق الكامل بها، ومعاقبة المتورط فى الأمر، علاوة على أن الواقعة كاملة قيد التحقيق فى الشئون القانونية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة ومركز الشرطة عقب تحرير ولى الأمر لمحضر بمركز الشرطة.

وأكد الرشيدى أنه يتابع التحقيقات كاملة فى الأمر حتى يتمكن من الوقوف على أطراف المشكلة على أن يتم إصدار القرارات الحازمة المباشرة عقب الانتهاء من التحقيقات تجاه المتورطين بالواقعة والمقصرين بها، مؤكدا أنه يسعى دائما إلى الحفاظ على حقوق التلاميذ بالمدارس المختلفة.