ريهانا تطالب بوقف عزف أغانيها فى المسيرات الانتخابية لمرشحين يؤيدهم ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

مرة أخرى، أثار الرئيس الأمريكى استياء أحد المشاهير الأمريكيين بعد استخدام أغانيها فى المسيرات الانتخابية لمرشحة جمهورية يساندها دونالد ترامب.

فبحسب ما ذكرت مجلة "تايم"، فأن المطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا لجأت إلى تويتر للاحتجاج على حقيقة أن أغنيتها "Don’t Stop Music" قد تم تشغيلها مرارا فى المسيرة الانتخابية للمرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ فى ولاية تينسى مارشا بلاكبورن.

كان رئيس مكتب "واشنطن بوست" فى البيت الأبيض قد لفت أنظار ريهانا عبر تويتر إلى أن أغنيتها قد ظهرت فى الحدث، مما دفع المطربة الشهيرة إلى الرد عليه بالقول إنها أو أى من العاملين بها لن يكونوا أبدا موجودين أو حول هذه التجمعات المأسوية، وأعربت عن شكرها للصحفى الذى لفت أنظارها للأمر.

وكانت ريهانا قد دعمت المرشح الديمقراطى أندرو جيلوم لمنصب حاكم فلوريدا. وقالت على انستجرام :لدينا الفرصة لصناعة التاريخ فى هذه الانتخابات.. فالولايات المتحدة لديها أربعة حكام من السود فقط، ونستطيع أن نجعل أندرو جيلوك الحاكم القادم والأول فى فلوريدا.

وكان ترامب قد أثار انتقادات فى وقت سابق هذا الأسبوع بعدما نشر صورة لنفسه على غرار الملصق الدعائى للمسلسل الشهير "Game of Thrones"، مكتوب عليها "العقوبات قادمة"، فى إشارة إلى تطبيق العقوبات على إيران، على غرار عبارة "الشتاء قادم" المرتبطة بالمسلسل الشهير، مما استدعى شركة HBO المنتجة إلى مطالبة ترامب بالتوقف عن استخدام المسلسل الجماهيرى فى الدعاية السياسية.

وسبق أن اعترض المغنى فاريل ويليامز على استخدام ترامب لأغنيه الشهيرة "هابى" فى مسيرة انتخابية فى إلينوس فى الأسبوع الماضى.