video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ريهانا تطالب بوقف عزف أغانيها فى المسيرات الانتخابية لمرشحين يؤيدهم ترامب

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:45 ص
ريهانا تطالب بوقف عزف أغانيها فى المسيرات الانتخابية لمرشحين يؤيدهم ترامب ريهانا
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

مرة أخرى، أثار الرئيس الأمريكى استياء أحد المشاهير الأمريكيين بعد استخدام أغانيها فى المسيرات الانتخابية لمرشحة جمهورية يساندها دونالد ترامب.

 فبحسب ما ذكرت مجلة "تايم"، فأن المطربة الأمريكية الشهيرة ريهانا لجأت إلى تويتر للاحتجاج على حقيقة أن أغنيتها "Don’t Stop Music"  قد تم تشغيلها مرارا فى المسيرة الانتخابية للمرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ فى ولاية تينسى مارشا بلاكبورن.

كان رئيس مكتب "واشنطن بوست" فى البيت الأبيض قد لفت أنظار ريهانا عبر تويتر إلى أن أغنيتها قد ظهرت فى الحدث، مما دفع المطربة الشهيرة إلى الرد عليه بالقول إنها أو أى من العاملين بها لن يكونوا أبدا موجودين أو حول هذه التجمعات المأسوية، وأعربت عن شكرها للصحفى الذى لفت أنظارها للأمر.

وكانت ريهانا قد دعمت المرشح الديمقراطى أندرو جيلوم لمنصب حاكم فلوريدا. وقالت على انستجرام :لدينا الفرصة لصناعة التاريخ فى هذه الانتخابات.. فالولايات المتحدة لديها أربعة حكام من السود فقط، ونستطيع أن نجعل أندرو جيلوك الحاكم القادم والأول فى فلوريدا.

وكان ترامب قد أثار انتقادات فى وقت سابق هذا الأسبوع بعدما نشر صورة لنفسه على غرار الملصق الدعائى للمسلسل الشهير "Game of Thrones"، مكتوب عليها "العقوبات قادمة"، فى إشارة إلى تطبيق العقوبات على إيران، على غرار عبارة  "الشتاء قادم" المرتبطة بالمسلسل الشهير، مما استدعى شركة HBO  المنتجة إلى مطالبة ترامب بالتوقف عن استخدام المسلسل الجماهيرى فى الدعاية السياسية.

وسبق أن اعترض المغنى فاريل ويليامز على استخدام ترامب لأغنيه الشهيرة "هابى" فى مسيرة انتخابية فى إلينوس فى الأسبوع الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجارديان: صراع بين ترامب وأوباما عشية الانتخابات النصفية الأمريكية

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

الانتخابات الامريكية

ريهانا

دونالد ترامب

الجمهوريين

اغنية ريهانا




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة