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حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيف الأموال 4 أيام

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:44 م
حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيف الأموال 4 أيام أموال ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس المتهم "أحمد. م" 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال .

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استولي علي أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالإشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ.

 

 

 

 


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