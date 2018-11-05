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جلسة "المساعدات الإنسانية مسئولية دولية" بمنتدى شباب العالم.. ليس هناك عدو أخطر من تغير المناخ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:14 م
جلسة "المساعدات الإنسانية مسئولية دولية" بمنتدى شباب العالم.. ليس هناك عدو أخطر من تغير المناخ جلسة المساعدات الإنسانية
كتبت ريهام عبد الله
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انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم 2018، بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة.

وضم اليوم عدة جلسات متخصصة، لمناقشة محاور وقضايا مختلفة، منها جلسة "المساعدات الإنسانية.. مسئولية دولية فى مواجهة التحديات".

ونشرت صفحة المنتدى عبر فيس بوك أبرز تصريحات المتحدثين فى الجلسة، ومعلومات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال الجلسة.

من جهته قال جاكسون هاريس، صانع أفلام ومصور: "لا يوجد شىء أفضل من عدو مشترك لتوحيدنا، وليس هناك عدو مشترك أكثر خطورة من تغير المناخ".

جاكسون هاريس
جاكسون هاريس

 

فيما قالت إستر زيجتوف، الصحفية والمؤسسة المشاركة لمنظمة Echo: "فى عام 2018 عبر مئات الآلاف من الأشخاص البحر الأبيض المتوسط".

استر زيجتهوف
استر زيجتهوف

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