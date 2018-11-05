تأجيل محاكمة رئيس مباحث أول المحلة السابق لـ4 ديسمبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى تأجيل محاكمة الرائد حسن أبو المجد رئيس قسم أول المحلة السابق، لجلسة 4 ديسمبر، لسماع أقوال الشهود فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أموال أحد تجار العملة أثناء القبض عليه.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهم لجلسة محاكمته.

كان المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة الكبرى، قد أحال الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم شرطة المحلة أول السابق، لمحكمة الجنايات، وسرعة ضبطه وإحضاره، بعد أن تم إنهاء خدمته، لاتهامه بالاستيلاء على أموال أحد تجار العملة أثناء القبض عليه.

وكان الضابط قد تم إحالته للاحتياط العام الماضى، لتورطه فى قضية الاستيلاء على أموال أحد تجار العملة، أثناء القبض عليه، وأكدت التحريات لصحة الواقعة.

كانت النيابة قد باشرت تحقيقات موسعة فى القضية، وطلبت تحريات الأمن العام بشأنها، وأكدت تحريات الأمن صحة واقعة استيلاء المتهم على أموال أحد تجار العملة بعد ضبطه وبحوزته 62 ألف دولار، واستقطع الضابط نصف المبلغ وحرر محضرا بـ31 ألف دولار فقط، واستولى على باقى المبلغ لنفسه.