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بعد واقعة مدرسة شبرا بنات.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتحرش بالطالبات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:00 ص
بعد واقعة مدرسة شبرا بنات.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتحرش بالطالبات التحرش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة استعراض القوة، والتحرش، بعد واقعة اقتحام عدد من الطلاب لمدرسة خاصة بالفتيات بشبرا الخيمة، وتعديهم عليهن بالسبن والقذف، والتحرش بهن.

" اليوم السابع" يوضح العقوبة المفترضة على جريمة استعراض القوة، والتحرش، والأحكام التى تواجه المتهمين بتلك الجرائم.

ويقول المحامى عبد الرحمن عنانى، إن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة، كما تم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر.

وأضاف عنانى، أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


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