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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:44 م
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انهيار اثنين من المبانى السكنية المجاورة فى مدينة مارسيليا بفرنسا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:05 م
انهيار اثنين من المبانى السكنية المجاورة فى مدينة مارسيليا بفرنسا الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
مرسيليا (أ ش أ)
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أعلنت السلطات المحلية الفرنسية، انهيار اثنين من المبانى السكنية المجاورة فى مدينة "مارسيليا" المطلة على الساحل الجنوبى لفرنسا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن شخصين من المارة أصيبا بجروح طفيفة، مضيفة أن المبنيين يعدان من الطراز القديم، حيث هرعت فرق الإطفاء والشرطة بالفعل إلى المنطقة.

وأوضحت الشبكة، أن 12 شخصا يعيشون فى أحد هذه المبانى السكنية، كما تجرى عمليات البحث للعثور على أى ضحايا.

وكانت الشرطة الوطنية قد نصحت السكان المحليين بتجنب المنطقة.

 


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فرنسا

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