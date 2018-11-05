النيابة تخلى سبيل منى عراقى وتحبس السيدة مقدمة البلاغ 4 أيام

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل الإعلامية منى عراقى و4 من فريق إعداد برنامجها بضمان محال إقامتهم، فى واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى حول خطف طفل. وقررت النيابة حبس المتهمة "صفية.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وانتهت نيابة شمال القاهرة الكلية من الاستماع لأقوال الإعلامية منى عراقى فى واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى حول خطف طفل، وبدأت النيابة فى الاستماع لأقوال "صفية. ا" طباخة التى تتهم منى عراقى بتحريضها على خطف طفل بدائرة قسم شرطة الأزبكية مقابل مبلغ مالى مغر.