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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:49 ص
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس دون إصابات حريق شقة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة.
 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أبو النمرس، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 
 
 
 
 
 

 


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