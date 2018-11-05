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الداخلية تضبط 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:44 م
الداخلية تضبط 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر أسمدة زراعية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت مباحث قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية فى ضبط 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، ومهربة جمركياً .
 
وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الإسماعيلية قيام كل من "إيهاب . ح" مالك محل ومخزن مبيدات وأسمدة زراعية - ومقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير و"رياض . ش" المدير المسئول عن المحل والمخزن - بالاتجار فى المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوصوير .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالإشتراك مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية استهدفت المخزن والمحل المشار إليهما، أسفرت عن ضبط الثانى، وبتفتيش المخزن والمحل عثر على (كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً مختلفة الأنواع وزنت 30 طن)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 

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