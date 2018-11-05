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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:00 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى، وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الخميس الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر.

 


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معاشات نوفمبر

بنك ناصر ومكاتب البريد




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