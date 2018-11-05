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أسعار النفط اليوم الاثنين 5-11-2018 برنت يسجل 72.47 دولار للبرميل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:42 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 5-11-2018 برنت يسجل 72.47 دولار للبرميل النفط - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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هبطت أسعار النفط يوم الاثنين 5-11-2018، وسجل عقد أقرب استحقاق لخام برنت 72.47 دولار للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.5 % عن آخر سعر إغلاق، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 35 سنتا أو 0.6 % إلى 62.79 دولار للبرميل. وفقد الخامان أكثر من 15 % من قيمتهما منذ أوائل أكتوبر .

ويأتى ذلك فى ظل تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الوقود الإيرانية مع دخولها حيز التنفيذ بما يسمح لكبار المشترين بمواصلة واردات النفط الإيرانى مؤقتا على الأقل بينما قالت إيران إنها ستتجاهل واشنطن وتواصل بيع الخام.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من يوم الاثنين لتستأنف العقوبات التى رُفعت من قبل بموجب الاتفاق النووى المبرم فى 2015 فى عهد إدارة الرئيس باراك أوباما وتضيف 300 بند جديد يشمل النفط الإيرانى وقطاعات الشحن والتأمين والبنوك.

ورغم ذلك تعرضت أسعار النفط لضغوط مع سماح واشنطن لعدد من الدول بمواصلة استيراد الخام الإيرانى فى ظل العقوبات. ويوم الجمعة قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح لثمانى دول بالاستمرار مؤقتا فى شراء النفط من إيران.

أمريكا تمنح 8 دول إعفاء مؤقت من العقوبات النفطية الإيرانية

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن الولايات المتحدة منحت ثمانى دول إعفاء من العقوبات النفطية على إيران يسمح لها بمواصلة شراء الخام من الجمهورية الإسلامية بصورة مؤقتة.

يأتى ذلك بينما عاودت واشنطن فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والبنوك والشحن الإيرانية.

وبعض الدول الثمانى، وهى الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، من كبار زبائن إيران العضو بمنظمة أوبك.

وقال بومبيو إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيرانى، مما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يوميا.


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