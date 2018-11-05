video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تسهل شروط "الفيزا" لجميع زوارها لسد النقص فى الوظائف

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:47 ص
أستراليا تسهل شروط "الفيزا" لجميع زوارها لسد النقص فى الوظائف رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون
كانبرا(أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، بأن جميع زوار أستراليا وخاصة الرحل سيتمكنون من البقاء فى البلاد لفترة أطول؛ وذلك فى إطار خطة حكومية لتسهيل شروط "الفيزا" لمساعدة المزارعين على سد النقص فى الوظائف.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أن الرحل -الذين يستغلون رحلتهم من أجل العمل وكسب المال- فى أستراليا يعانون من مشكلة تحتم عليهم ترك وظائفهم كل ستة أشهر بسبب انقضاء مدة التأشيرة، موضحة أنه بعد هذه التعديلات سيصبحون قادرين على مضاعفة مدة إقامتهم ثلاث مرات، فى حال قيامهم بأعمال زراعية إضافية.

وأشارت إلى أن سكان جزر المحيط الهادئ -الذين يشتغلون فى الأعمال الموسمية الزراعة والفلاحة- سيستطيعون كذلك البقاء فترة أطول بثلاثة أشهر فى أستراليا.

وتمنح كانبرا تأشيرة خاصة مدتها 6 أشهر فقط لـ"السياح الذين يزورون البلاد من أجل الاشتغال لمدة معينة فى الأعمال الموسمية"، ويشار إلى أنه بالرغم من "تسهيل" التأشيرة الأسترالية الخاصة بالأعمال الموسمية، إلا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون استبعد بشكل قاطع الدعوات إلى إلغاء الضريبة على هذا النوع من الزوار لجذب مزيد من العمال الأجانب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء أستراليا يعلن اعتزام بلاده تمويل القوات البحرية فى بابوا غينيا الجديدة

استراليا

الفيزا

استراليا تسهل شروط الفيزا

نقص الوظائف فى استراليا




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة