أستراليا تسهل شروط "الفيزا" لجميع زوارها لسد النقص فى الوظائف

كانبرا(أ ش أ)

أفادت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، بأن جميع زوار أستراليا وخاصة الرحل سيتمكنون من البقاء فى البلاد لفترة أطول؛ وذلك فى إطار خطة حكومية لتسهيل شروط "الفيزا" لمساعدة المزارعين على سد النقص فى الوظائف.

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) أن الرحل -الذين يستغلون رحلتهم من أجل العمل وكسب المال- فى أستراليا يعانون من مشكلة تحتم عليهم ترك وظائفهم كل ستة أشهر بسبب انقضاء مدة التأشيرة، موضحة أنه بعد هذه التعديلات سيصبحون قادرين على مضاعفة مدة إقامتهم ثلاث مرات، فى حال قيامهم بأعمال زراعية إضافية.

وأشارت إلى أن سكان جزر المحيط الهادئ -الذين يشتغلون فى الأعمال الموسمية الزراعة والفلاحة- سيستطيعون كذلك البقاء فترة أطول بثلاثة أشهر فى أستراليا.

وتمنح كانبرا تأشيرة خاصة مدتها 6 أشهر فقط لـ"السياح الذين يزورون البلاد من أجل الاشتغال لمدة معينة فى الأعمال الموسمية"، ويشار إلى أنه بالرغم من "تسهيل" التأشيرة الأسترالية الخاصة بالأعمال الموسمية، إلا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون استبعد بشكل قاطع الدعوات إلى إلغاء الضريبة على هذا النوع من الزوار لجذب مزيد من العمال الأجانب.