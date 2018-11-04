833 مرشحا فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان، اليوم الأحد، عن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين فى انتخابات اتحادات الطلاب والذين يبلغ اجمالى عددهم 833 طالبا .

وصرح الدكتور احمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فى "بيان "ان اعداد الطلاب المرشحين للانتخابات ارتفع هذا العام مقارنة عن العام الماضى مما يعكس تزايد حرص الطلاب على المشاركة فى هذه الانتخابات.

وقال أنه تم وضع كشوف المرشحين المبدئية فى اماكن واضحة بمختلف كليات الجامعة لكى يتعرف الطلاب على جميع زملائهم المرشحين.

وأضافت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب، إنه سيتم فتح باب تلقى الطعون، غدا الاثنين، ثم اعلان الكشوف النهائية، يوم الاربعاء المقبل، وفقا للجدول المعد لسير انتخابات الطلاب .