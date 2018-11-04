5 توصيات فى جلسة الأمن والتغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم

كتبت أسماء نصار

تضمنت الجلسة الحوارية للأمن المائى فى ظل التغيرات المناخية والتى عقدت فى اليوم الأول من فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا بالشباب 5 توصيات خاصة بالشباب، منها التالي:

1- التأكيد على الحاجة الماسة إلى دمج الشباب وتحفيزهم لمجابهة تحديات التغير المناخي، وإتاحة شبكات الدمج والتواصل الفعال لهم مع المجتمع والحكومات.

2- ربط وتشبيك القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الشباب ضمن منظومة هذا التشبيك، وذلك لما لظاهرة التغير المناخي من تشابكات تتطلب حلول متكاملة للشباب دور اساسى فيها.

3- الحاجة الى بناء قواعد بيانات ومعلومات لنقل المعرفة والخبرات من الدول الصناعية الكبرى الى الدول النامية، و تدريب الشباب على استخدامها بشكل فعّال.

4- اعتبار الشباب هم قادة اليوم وليس الغد، مع ضرورة دمجهم في صناعة القرار، والإستعانة بهم في تخطيط السياسات العامة المحلية والدولية.

5- تعزيز البيئة المواتية بما يتيح دمج الشباب مع القطاع الخاص والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للحصول على منظومة متكاملة وفاعلة فى التغلب على التحديات المائية وتوفير مقومات التنمية المستدامة.