video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 توصيات فى جلسة الأمن والتغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:38 م
5 توصيات فى جلسة الأمن والتغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم منتدى شباب العالم
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
تضمنت الجلسة الحوارية للأمن المائى فى ظل التغيرات المناخية والتى عقدت فى اليوم الأول من فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا بالشباب 5 توصيات خاصة بالشباب، منها التالي:
 
1-  التأكيد على الحاجة الماسة إلى دمج الشباب وتحفيزهم لمجابهة تحديات التغير المناخي، وإتاحة شبكات الدمج والتواصل الفعال لهم مع المجتمع والحكومات. 
 
2- ربط وتشبيك القطاعات المختلفة، وتفعيل دور الشباب ضمن منظومة هذا التشبيك، وذلك لما لظاهرة التغير المناخي من تشابكات تتطلب حلول متكاملة للشباب دور اساسى فيها.  
 
3-  الحاجة الى بناء قواعد بيانات ومعلومات لنقل المعرفة والخبرات من الدول الصناعية الكبرى الى الدول النامية، و تدريب الشباب على استخدامها بشكل فعّال. 
 
4- اعتبار الشباب هم قادة اليوم وليس الغد، مع ضرورة دمجهم في صناعة القرار، والإستعانة بهم في تخطيط السياسات العامة المحلية والدولية. 
 
5- تعزيز البيئة المواتية بما يتيح دمج الشباب مع القطاع الخاص والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للحصول على منظومة متكاملة وفاعلة فى التغلب على التحديات المائية وتوفير مقومات التنمية المستدامة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

90 دقيقة بنكهة القارة السمراء فى منتدى شباب العالم.. اليوم السابع يقدم تحليلا مضمونا لكلمة السيسى فى جلسة إفريقيا 2063.. الرئيس يرسم طريقة التعامل مع القضايا الافريقية ويخاطب الدول المتقدمة لمساندة الفقراء

فيديو.. 20 تصريحا مهما للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم.. السلام والإرهاب ومصالح الدول الكبرى فى تحقيق الصراعات بالدول الفقيرة.. سر نجاح الرئيس السادات فى صياغة مشروع السلام بالمنطقة

منتدى شباب العالم 2018

منتدى شباب العالم

مدينة شرم الشيخ

اخبار منتدى شباب العالم 2018

جلسات منتدى شباب العالم 2018

الرئيس عبد الفتاح السيسى




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة