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"مكافحة المخدرات" تضبط عاطل قبل ترويجه 5 كيلو فودو فى عين شمس

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:45 ص
"مكافحة المخدرات" تضبط عاطل قبل ترويجه 5 كيلو فودو فى عين شمس المتهم وامامه المخدرات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من القبض على "محمد ر ا" 24 سنة، عاطل، ومقيم عين شمس، والسابق إتهامة فى قضية "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سكر" والمقضى فيها بالحبس شهر، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 4.928 كيلو، ومبلغ 1200 جنية، هاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.
 

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