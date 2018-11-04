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مقتل 25 إرهابيا من داعش فى غارات للتحالف الدولى شمال غرب كركوك

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:07 م
مقتل 25 إرهابيا من داعش فى غارات للتحالف الدولى شمال غرب كركوك الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية قائد خطة فرض القانون اللواء الركن معن السعدى، اليوم الأحد، مقتل 25 إرهابيا من تنظيم داعش وتدمير وكرين لهم فى غارات للتحالف الدولى شمال غرب كركوك.

وقال السعدى- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن "طيران التحالف الدولى، عبر معلومات استخبارية عراقية، قتل 6 عناصر من تنظيم داعش علاوة على وكر لهم قرب مرتفعات الدبس".

وأضاف أن "طيران التحالف الدولى شن أيضا غارة جوية وفق معلومات استخبارية لأبطال مكافحة الإرهاب بالعراق، أسفرت عن مقتل 19 إرهابيا وتدمير نفق بطول 500 متر".

وأوضح السعدى أن الوكرين الإرهابيين كانا يضمان قادة بتنظيم داعش الإرهابى يخططون لهجمات بالمناطق المحررة ومركز مدينة كركوك.

وشدد على أنهم سيكشفون لأهالى كركوك بجميع مكوناتهم صور وإنجازات الأبطال بملاحقتهم لإرهاب تنظيم داعش وخلايا الإرهاب بمدينة كركوك والعصابات الإجرامية التى تم القضاء عليها وتفكيكها وتقديمها للقضاء.

من ناحية أخرى أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بأن مدنيين "اثنين " أصيبا فى انفجار عبوة لاصقة بقضاء "الشرقاط" فى محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية" نيوز الإخبارية العراقية عن المصدر قوله، أن عبوة "لاصقة " كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها شخصان انفجرت لدى مرورها بالقرب من شارع "المطاعم " فى قضاء "الشرقاط " بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى أصابتهما بجروح مختلفة.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

يذكر أن بعض العناصر المتبقية من تنظيم "داعش" الإرهابى يحاولون بين فترة وأخرى استهداف المدن العراقية من خلال العبوات الناسفة والسيارات المفخخة فى محاولة لزعزعة الاستقرار فى البلاد.


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