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مصرع مواطن دهسته سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 ص
مصرع مواطن دهسته سيارة على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" جثه- ارشيفيه
الإسماعيلية صبرى غانم
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لقى مواطن مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" أمام عزبة أبورشيد بالقنطرة غرب.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة غرب يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع "سالم.هـ.س"60 عاما مقيم عزبة أبورشيد دائرة المركز دهسته سيارة  أثناء عبوره طريق بورسعيد / الإسماعيلية أمام عزبة ابورشيد التابعة لمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وقام سائق السيارة بتسليم نفسه والسيارة إلى مركز شرطة القنطرة غرب. تم نقل الجثة الى مستشفى القنطرة غرب المركزى .
 
تم التحفظ على السائق والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.   

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