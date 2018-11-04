قيادات جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب مع الطلاب على روح شهيد العلم بالجامعة

كتب لؤى على

أدى قيادات جامعة الأزهر صلاة الغائب مع الطلاب فى ساحة الجامعة بمدينة نصر اليوم، على روح طالب، لقى مصرعه أمس السبت، بعدما صدمته إحدى السيارات التى كانت تسير بسرعة جنونية خلال عبوره الطريق أمام بوابة الجامعة.

وتحدث نواب رئيس الجامعة مع الطلاب، مؤكدين على أن الجامعة لم تصمت تجاه تلك الحوادث المتكررة وأنه تم اتخاذ إجراءات احتياطية لحين وضع حلول نهائية لهذه المأساة.

وكانت الجامعة أعلنت عن مجلس طارئ لعمداء كليات الجامعة لبحث تداعيات هذا الأمر والوصول إلى حل يحافظ على حياة الطلاب.