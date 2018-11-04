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فيديو.. ازدحام شديد بمكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:49 م
فيديو.. ازدحام شديد بمكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعى ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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تشهد مكاتب الهيئة القومية للبريد الواقعة فى محافظات مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، وعددها 7 محافظات ازدحاما كبيرا من المواطنين لشراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعى المطروحة من وزارة الإسكان، بنحو 160 مكتب بريد.

وشهد مكتب الهيئة الرئيسى بمنطقة العتبة ازدحا وطوابير كبيرة من المواطنين لشراء كراسات الشروط بعد ضخ وزارة الإسكان لكراسات إضافية.

وكانت الهيئة قد خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع المقدمات على مستوى الجمهورية، وفقاً لاحتياجات كل محافظة بهدف تسهيل عملية شراء الكراسات على المواطنين فى جميع مراكز الخدمات البريدية.

والخدمة متاحة ومستمرة فى المكاتب حتى موعد انتهاء التقديم فى منتصف شهر ديسمبر القادم، و سعر كراسة الشروط يصل إلى 120 جنيها، ومقدمات الحجز 10.000جنيه للوحدة التى تصل إلى 75 مترا، و 14.000 جنيه للوحدة التى تصل إلى 90 مترا.

 

 


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كراسات شروط الاسكان

الاسكان الاجتماعى

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