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صفحة الرئيس السيسى تنشر مقتطفات من كلمته فى جلسة أفريقيا التى نريدها

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:16 م
صفحة الرئيس السيسى تنشر مقتطفات من كلمته فى جلسة أفريقيا التى نريدها الرئيس السيسى يحضر جلسة أجندة 2063 أفريقيا التى نريدها
كتب محمد مصطفى ومحمد الجالى
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حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، جلسة "أجندة 2063.. أفريقيا التى نريدها"، ضمن جلسات اليوم الثانى فى منتدى شباب العالم 2018، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، فى الفترة من 3 وحتى 6 نوفمبر الجارى.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، صورًا للرئيس خلال مشاركته فى الجلسة، التى عقدت فى القاعة الرئيسية للمنتدى، إضافة إلى مقتطفات من كلمته، حيث قال الرئيس "نوصي بتوفير الأموال والإمكانيات اللازمة لتمكين المرأة من العمل والاستثمار".

السيسى يحضر جلسة أجندة ٢٠٦٣، أفريقيا التي نريدها
السيسى يحضر جلسة أجندة 2063.. أفريقيا التي نريدها

 

وأضاف الرئيس السيسى "قارة أفريقيا غنية بالموارد، ولكنها تحتاج لمجهود لإدارة هذه الموارد، يجب علينا تحديد التحديات التي تواجه قارة افريقيا من حيث الاولوية، حتي نستطيع التغلب عليها"، كما أكد الرئيس خلال جلسة أجندة 2063، أفريقيا التي نريدها، على أهمية "الأمن والاستقرار" فى تقدم الدول اقتصاديًا وخلق مناخ ملائم للاستثمار والتنمية.

 
الرئيس عبد الفتاح السيسى من منتدى شباب العالم 2018
الرئيس عبد الفتاح السيسى من منتدى شباب العالم 2018

 

صفحة الرئيس السيسى على فيسبوك

صفحة الرئيس السيسى على فيس بوك

 


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