video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شكاوى من ضعف شبكات المحمول والإنارة بطريق أسوان أبو سمبل جنوب غرب أسوان

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:00 ص
شكاوى من ضعف شبكات المحمول والإنارة بطريق أسوان أبو سمبل جنوب غرب أسوان طريق أسوان أبو سمبل
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

طريق أسوان أبو سمبل شريان حيوى يربط مدينة أسوان بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب غرب المحافظة حيث يصل طوله لـ280 كيلومترا تقريبا، بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير ورفع كفاءة طريق أسوان أبو سمبل، إلا أن مرتادى الطريق من المسافرين والأهالى يعانون من ضعف شبكات المحمول فى بعض الأماكن فضلا عن مطالبتهم بإنارة الطريق. 

 

بداية يقول "منصور سعيد" من مرتادى الطريق إن طريق أبو سمبل ممر تنموى هام، ولا أحد يستطيع أن ينكر جهود التطوير التى شهدها طريق أسوان أبو سمبل مؤخراً ولكن يأمل أن تتوج هذه الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بازدواج الطريق لخدمة الأهالى والمسافرين ولتنمية حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

يضيف جمعة محمود من مرتادى الطريق، أن طريق أسوان أبو سمبل البرى، يحتاج لتقوية شبكات المحمول بطول الطريق وبالمناطق المرتبطة بهذا الطريق، وانتظام أعمال الصيانة المستمرة للطريق خاصة أن الطريق يشهد حركة مرورية كبيرة معربا عن ثقته فى أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود على هذا الطريق لخدمة الأهالى ولزيادة التدفقات السياحية والتجارية ونقل البضائع وزيادة الرقعة الزراعية والنمو العمرانى. 

وأكد حسن عرفة من مرتادى الطريق أن الطريق يشهد حركة يومية لسيارات النقل الثقيل والشاحنات والميكروباصات والأتوبيسات السياحية وحركة نقل البضائع، فلابد من وضع الطريق تحت ملاحظة مستمرة والتصدى لأى محاولات لزيادة السرعة من قبل السائقين وقائدى المركبات، للحد من الحوادث، بجانب إنارة الطريق وضرورة توافر الخدمات الأساسية على الطريق، خاصة أن هناك عدد كبير من العمال والموظفين فى المشاريع الزراعية والصناعية بتوشكى يمرون على هذا الطريق الحيوى، مؤكداً على أن تطوير وإزدواج الطريق سيعمل على زيادة معدلات التنمية والاستثمار جنوب غرب محافظة أسوان فضلا عن ضمان معايير الأمن والسلامة.

 ويقترح عبد الله العمدة من مرتادى الطريق بإنشاء مستشفى طوارئ بمنتصف طريق أبو سمبل وتوفير خدمات إسعافية لتكون جاهزة للتدخل السريع عند وقوع أى حوادث سير على مدى ساعات الليل والنهار

وناشد إبراهيم على من مرتادى الطريق باستكمال خطط تطوير طريق أسوان أبو سمبل، مؤكداً على أن هذا الطريق سيعمل على تنمية مشروع توشكى ومنطقة بحيرة ناصر ومدينة أبو سمبل بالكامل وربطها بمحافظة أسوان.

 
طريق ابو سمبل (1)
طريق ابو سمبل (1)

طريق ابو سمبل (2)
طريق ابو سمبل (2)

طريق ابو سمبل (3)
طريق ابو سمبل (3)

طريق ابو سمبل (4)
طريق ابو سمبل (4)

طريق ابو سمبل (5)
طريق ابو سمبل (5)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كمائن مرورية على طريق أسوان أبو سمبل لمواجهة الحوادث

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

ابو سمبل

طريق صحراوي




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة