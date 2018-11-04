شكاوى من ضعف شبكات المحمول والإنارة بطريق أسوان أبو سمبل جنوب غرب أسوان

طريق أسوان أبو سمبل شريان حيوى يربط مدينة أسوان بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب غرب المحافظة حيث يصل طوله لـ280 كيلومترا تقريبا، بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير ورفع كفاءة طريق أسوان أبو سمبل، إلا أن مرتادى الطريق من المسافرين والأهالى يعانون من ضعف شبكات المحمول فى بعض الأماكن فضلا عن مطالبتهم بإنارة الطريق.

بداية يقول "منصور سعيد" من مرتادى الطريق إن طريق أبو سمبل ممر تنموى هام، ولا أحد يستطيع أن ينكر جهود التطوير التى شهدها طريق أسوان أبو سمبل مؤخراً ولكن يأمل أن تتوج هذه الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بازدواج الطريق لخدمة الأهالى والمسافرين ولتنمية حركة التجارة والسياحة والاستثمار.

يضيف جمعة محمود من مرتادى الطريق، أن طريق أسوان أبو سمبل البرى، يحتاج لتقوية شبكات المحمول بطول الطريق وبالمناطق المرتبطة بهذا الطريق، وانتظام أعمال الصيانة المستمرة للطريق خاصة أن الطريق يشهد حركة مرورية كبيرة معربا عن ثقته فى أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود على هذا الطريق لخدمة الأهالى ولزيادة التدفقات السياحية والتجارية ونقل البضائع وزيادة الرقعة الزراعية والنمو العمرانى.

وأكد حسن عرفة من مرتادى الطريق أن الطريق يشهد حركة يومية لسيارات النقل الثقيل والشاحنات والميكروباصات والأتوبيسات السياحية وحركة نقل البضائع، فلابد من وضع الطريق تحت ملاحظة مستمرة والتصدى لأى محاولات لزيادة السرعة من قبل السائقين وقائدى المركبات، للحد من الحوادث، بجانب إنارة الطريق وضرورة توافر الخدمات الأساسية على الطريق، خاصة أن هناك عدد كبير من العمال والموظفين فى المشاريع الزراعية والصناعية بتوشكى يمرون على هذا الطريق الحيوى، مؤكداً على أن تطوير وإزدواج الطريق سيعمل على زيادة معدلات التنمية والاستثمار جنوب غرب محافظة أسوان فضلا عن ضمان معايير الأمن والسلامة.

ويقترح عبد الله العمدة من مرتادى الطريق بإنشاء مستشفى طوارئ بمنتصف طريق أبو سمبل وتوفير خدمات إسعافية لتكون جاهزة للتدخل السريع عند وقوع أى حوادث سير على مدى ساعات الليل والنهار.

وناشد إبراهيم على من مرتادى الطريق باستكمال خطط تطوير طريق أسوان أبو سمبل، مؤكداً على أن هذا الطريق سيعمل على تنمية مشروع توشكى ومنطقة بحيرة ناصر ومدينة أبو سمبل بالكامل وربطها بمحافظة أسوان.