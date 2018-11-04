سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر: التعاون مع القاهرة قرار استراتيجى

كتب زكى القاضى

أكد السفير إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن الاتحاد يرى فى التعاون مع مصر قرارا استراتيجيا، باعتبارها أحد دول الجوار، مؤكدا المصير مشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ويتم تحقيق تقدم دائما بين الجانبين.

وأضاف السفير إيفان خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، أنه متفائل للغاية لتواجد أدوات فعالة لزيادة حجم التجارة والاستثمار بين دول المتوسط، كما أن هناك حوارا استراتيجيا بين دول المتوسط وجامعة الدول العربية، كما أن هناك نقاشا دائما بين مجموعات العمل المشتركة فى الدول المتواجدة بالاتحاد المتوسطى.