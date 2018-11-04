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رئيس جامعة بنى سويف: سعيد بمشاركتى فى منتدى شباب العالم للعام الثانى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:10 م
رئيس جامعة بنى سويف: سعيد بمشاركتى فى منتدى شباب العالم للعام الثانى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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عبر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن سعادته الغامرة لمشاركته فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018، والذى يقام فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ونخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات العامة .

 

وأشار منصور حسن، فى بيان له، اليوم الأحد، إلى مشاركته فى المنتدى للعام الثانى على التوالى، والذى تضم فعالياته هذا العام حوالى 30 جلسة تتمثل فى 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، وكذا حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى .

 

يذكر أن محاور برنامج المنتدى تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم، ومن الموضوعات الرئيسة السلام الذى يتم من خلاله مناقشة العديد من القضايا منها الأمن المائى، والمساعدات الإنسانية، دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام، والتعاون الأورومتوسطى، ودور القوة الناعمة فى مواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وما بعد الحروب والنزاعات.

 

كما يناقش من خلاله العديد من القضايا المجتمعية المهمة جدا وهى: أجندة 2063، وتقليص الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل التطوعى، وبناء قادة المستقبل، هذا ولم يقتصر المنتدى على مناقشة القضايا وإنما يناقش أيضا الإبداع وما وصلت إليه العلوم الحديثة من ألعاب ورياضة إلكترونية، وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى، ودور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمى، ودور الفن والسينما فى تشكيل المجتمعات، مواقع التواصل الاجتماعى: تنقذ أم تستعبد مستخدميها؟، والعالم الرقمى كمجتمع مواز: كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعى؟، وغيرها من الموضوعات والقضايا المهمة والتى تتناسب وجيل الشباب عالميا.


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