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حفتر يطالب بسرعة إخلاء سبيل مساجين بعد ثبوت برائتهم من قضايا دعم الإرهاب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:56 م
حفتر يطالب بسرعة إخلاء سبيل مساجين بعد ثبوت برائتهم من قضايا دعم الإرهاب المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قرارا يقضي بإخلاء سبيل بعض المساجين الذين أعلنت النيابة العسكرية بعد استيفاء التحقيقات معهم وبراءتهم من التهم المنسوبة اليهم وخاصة تهم تتعلق بدعم الإرهاب فى ليبيا.

ودعت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفى، اليوم الأحد، أولياء أمور المعنيين بالتوجه لسجن قرنادة لاستلام أبنائهم، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تهاونها مع من ثبت إرتكابه لجرم يعاقب عليه القانون.

وطالبت القيادة العامة للجيش الليبي الجميع بالابتعاد عن الأفكار المتطرفة التي تصدرها مخابرات خارجية لتدمير الشعوب العربية.

 

 

 

 


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