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حالة الطقس اليوم الأحد 4/11/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 4/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد  لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح أغلبها شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد  بالقاهرة العظمى 27  والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 والصغرى 16، وقنا العظمى 30 والصغرى 17، وأسوان العظمى  31  والصغرى 19.

 

الطقس فى الأردن

نهارا: تنخفض درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء مستقرة خلال ساعات الصباح الباكر في أغلب مناطق المملكة، في حين تسود البلاد تدريجياً أحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات الظهر وما بعد الظهر ، حيث تتكاثر السحب الرعدية  في أجزاء محدودة من المملكة، حيث يحتمل تساقط زخات رعدية  محلية من الأمطار في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة أثناء العواصف الرعدية.

في خليج العقبة، الرياح: متقلبة الاتجاهات إلى جنوبية ، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة ومستقرة ورطبة إجمالاً في عموم المناطق مع تشكل الضباب الكثيف أحياناً في البادية الشرقية ، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه، معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


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