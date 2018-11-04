جامعة بنى سويف: 1439 طالبا تقدموا لانتخابات الاتحاد ونسبة مشاركة الطالبات 34%

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، على أن عدد المتقدمين لانتخابات إتحاد الطلبة بلغ 1439، فى27 كلية، منهم 940 طالبا، و499 طالبة، وبلغت نسبة الطالبات 34%، وذلك وفقاً للكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب فى كليات الجامعة.

وأشارمنصور حسن فى بيان له اليوم، إلى أن أعداد الطلاب الذين تقدموا للترشح فى الكليات شملت " 78 طالبا بكلية الآداب، و70 بكلية التربية الرياضية، والزراعة 44 طالبا، والحاسبات والمعلومات 58 طالبا، والعلوم 57 طلاب، والهندسة 73 طالبا، والتجارة 95 طالبا، الحقوق 191 طالبا، والطب البيطرى 33 طالبا، وطب الأسنان 48 طالبا، والصيدلة 31 طالبا، والتمريض 54 طالبا، والطب 70 طالبا، والتربية 90 طالبا، والسياحة والفنادق 36 طالبا، ورياض الأطفال 16 طالبا، وكلية علوم ذوى الإحتياجات 24 طالبا، والعلاج الطبيعى 52 طالبا، والتمريض 93 طالبا، والفنون التطبيقية 31 طالبا، والخدمة الاجتماعية 52 طالبا، والألسن 16 طالبا، وسياسة واقتصاد 51 طالبا، والتعليم الصناعى 16 طالبا، والعلوم الطبية 9 طلاب، وعلوم الأرض 25 طالبا، والإعلام 45 طالبا، وعلوم الفضاء 28 طالبا".

يذكر أن الدعاية الانتخابية داخل كليات الجامعة تبدأ يوم الخميس 8 نوفمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى، وتجرى إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 13 نوفمبر، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 14 نوفمبر، وانتخابات اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 15 نوفمبر.