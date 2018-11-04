جامعة أسيوط توقيع إتفاقية مع 20 جامعة دولية وأخرى ثنائية لنقل التكنولوجيا

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن ثمار زيارته التى قام بها للصين بناء على تكليف من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لزيارة جامعة شمال الصين للطاقة الكهربية، والتى تُعد أحد الجامعات الصينية الكبرى فى هذا المجال، وذلك ضمن وفد يضم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وذلك لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الصينية .

وأشار الدكتور طارق الجمال أن زيارته التى امتدت على مدار 4 أيام متواصلة، أثمرت عن اشتراك جامعة أسيوط فى توقيع اتفاقية تعاون جماعية مع جامعة شمال الصين، وتضم نحو 20 جامعة دولية من دول مصر وأندونسيا وروسيا وألمانيا وأمريكا، والتى تهدف إلى تنظيم أطر للتعاون والعمل المشترك بين أطراف متعددة فى مجال الطاقة وتبادل الطلاب والأساتذة، لدعم وتطوير التعاون العلمى فى مجال الطاقة، وبتمويل من شركات الطاقة المصرية والصينية.

مشيراً إلى أن مشاركة ثلاث جامعات مصرية فى توقيع الاتفاقية الموسعة يُعد أحد ثمار الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى منتدى " التعاون الصين أفريقيا" ودعم مصر لمبادرة الحزام والطريق التى أطلقتها الصين لتعزيز التعاون والتكامل بين دول أسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا .

مضيفاً أن زياراته أثمرت كذلك عن توقيع إتقافية ثنائية تجمع بين المركز الصينى العربى لنقل التكنولوجيا مع وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بجامعة أسيوط، وذلك فى مجال تمويل إنشاء حضانات كبرى Techno-Park ، معلناً عن إنشاء أول تكنو بارك والمقرر له منطقة أسيوط الجديدة .

وأضاف الدكتور الجمال، أن زياراته للصين ومشاركته فى مؤتمر الطاقة المتجددة تضمن لقائه مع الدكتور يانج يونج رئيس جامعة شمال اللصين للطاقة الجديدة، وكذلك إلقاء محاضرة عن "مشروعات جامعة أسيوط الحاضرة والمستقبلية فى مجال الطاقة النظيفة" ومساعيها البحثية والعملية فى مجال مصادر الطاقة المتجددة.