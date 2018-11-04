video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والمصريون يستحوذون على نسبة 87%..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة نهاية التعاملات بسبب مبيعات الأجانب والعرب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:53 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة نهاية التعاملات بسبب مبيعات الأجانب والعرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.716 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.93%، والعرب على 6.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 269 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، 856 ألف جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، ، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% عند مستوى 12700 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% عند مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تباين نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة.."النيل والعروبة" تحققان خسائر

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة