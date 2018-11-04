تراجع جماعى لمؤشرات البورصة نهاية التعاملات بسبب مبيعات الأجانب والعرب

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.716 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.93%، والعرب على 6.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 269 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، 856 ألف جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، ، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% عند مستوى 12700 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.81% عند مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1710 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.