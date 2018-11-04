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بث مباشر لجلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى منتدى شباب العالم

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:17 م
بث مباشر لجلسة دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى منتدى شباب العالم جانب من الجلسة
كتبت ريهام عبد الله
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه، خدمة بث مباشر لجلسة "دور رواد الأعمال والشركات الناشئة، فى النمو الاقتصادى العالمى"، ضمن فعاليات اليوم الثانى، لمنتدى شباب العالم 2018، بحضور الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط.

ويشارك فى منتدى شباب العالم، الذى بدأت فعالياته أمس السبت وتستمر حتى 6 نوفمبر الجارى، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.

 

ويتضمن منتدى شباب العالم، فى جلساته النقاشية الثرية التى يناقشها أيام الأحد والاثنين، جدول جلسات غنى بالمواضيع الهامة، وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمى للمنتدى، حيث شمل الجدول 30 جلسة عن 18 محورا، بالإضافة إلى محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق عقد المنتدى.

 

ويضم برنامج منتدى شباب العالم، أيضا مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتى من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤاهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم.


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