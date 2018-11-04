انطلاق جلسة "العالم الرقمى كمجتمع مواز" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب - تامر إسماعيل وبعثة اليوم السابع

انطلقت فعاليات جلسة "العالم الرقمى كمجتمع مواز.. كيف يفرض سيطرته على عالمنا الواقعى"، صباح اليوم الأحد بقاعة سيناء، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 3 – 6 نوفمبر الجارى.

وتنعقد النسخة الثانية من المنتدى تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مدينة شرم الشيخ، ويضم المنتدى شبابًا من مختلف بقاع الأرض باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم؛ بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التى تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.

كما يدور المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى هذا العام حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب ميلاد حنا، حيث يهدف بكتابه المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى، رغم تباينه واختلافه، وانطلاقا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى فى إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصرى الذى استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزا للتواصل بين مجتمعات عدة.