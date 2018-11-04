المرصد السورى: قتلى فى غارات جوية للتحالف على دير الزور

لندن /أ ش أ/

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 14 شخصا، فى غارات للتحالف الدولى على دير الزور، ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية مساء السبت، دون التطرق إلى تفاصيل آخرى.

وكانت مصادر سورية قد أفادت بأن طائرات التحالف الدولى كثفت ضرباتها الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى عند الضفة الشرقية لنهر الفرات فى القطاع الشرقى من ريف دير الزور .

وقالت المصادر السورية، إن: " هذه الضربات الجوية تأتى فى الوقت الذى تتواصل فيه التحضيرات لعملية عسكرية ضد داعش فى المنطقة، حيث أرسلت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات إلى مناطق التماس " .