"القومى للمرأة " يشيد بكلمة الرئيس فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للمرأة ،بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ ، والتى أعرب فيها عن تقديره للمرأة المصرية ومساندته ودعمه الدائم لهان ووجه المجلس الشكرللرئيس على حرصه الدائم فى خطاباته فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية ، على إبراز دور المرأة المصرية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسى ، رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس ، أمام منتدى شباب العالم، قائلة " لقد شعرنا جميعا اليوم كمصريات بالفخر ونحن نتابع الرئيس ، وهو يتحدث أمام الشباب المشاركين فى المنتدى والقادمين إلى مصر من مختلف بقاع الأرض عن المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع المصرى

وقالت مرسى " كلمات الرئيس لمست قلوبنا، وأنه لشي رائع أن يكون لدينا قائد عظيم حريص على دفع المرأة ، إلى الأمام وإصراره على أن تكون دائما فى مقدمة الصفوف وتأكيده الدائم على أن المرأة المصرية تتمتع بمكانه خاصة" ، مشددة على أن المراة المصريه تعيش عصرها الذهبى ، في ظل قياده حكيمة مؤمنة بأن التنمية لن تتحقق فى مصر بدون مشاركة كل أفراد المجتمع وأن بناء مصر لن يتم بدون المرأة وبدون تمكينها وإتاحة الفرصة المناسبة لها، متوجهة بالشكر للرئيس على إعطاء المرأة هذه الفرصه لتكون شريك فاعل فى تحقيق النمو والإزدهار لمصر، واقتناعه ومساندته للمرأة فى الوصول إلى جميع المواقع وتقلد جميع المناصب ، مؤكدة أن المرأة المصرية ستكون على قدر المسئولية والثقة التى منحها لها الرئيس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد اليوم خلال جلسة أجندة 2063 "أفريقيا التى نريدها" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن المرأة المصرية لها تقدير خاص، قائلا : "لدينا برامج خاصة برعاية المرأة فى مصر، لأن المرأة لها وضع خاص، وده مش كلام مجاملة "، كما تعهد الرئيس بتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من خلال التمويل والاستثمار ضمن توصيات منتدى شباب العالم، وعدم الإنتظار إلى ترأس مصر قمة الاتحاد الإفريقى، وذلك فى استجابة سريعة منه لدعوة إحدى المشاركات بالمنتدى للسيد الرئيس لتوفير التمويل اللازم لتمكين المرأة من خلال ترأس مصر الاتحاد الأفريقى يناير المقبل ، لافتا الى أن المرأة تقلدت مناصب هامة فى مصر إيمانًا بدورها فى المجتمع المصرى، وكل المجتمعات أيضًا، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن دورها فى نهضة مصر واضح للجميع.