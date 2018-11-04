"القابضة للقطن": شراء ماكينات مصانع الغزل والنسيج الجديدة خلال أسبوعين

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم البدء فى شراء معدات المصانع الجديدة خلال أسبوعين.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" إنه سيتم خلال أسبوعين تحديد أسماء الشركات التى سيتم تطويرها أولا، ثم البدء فى شراء المعدات وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحيث يتم تحديث كامل للمصانع، لافتا إنه سيتم تمويل شراء المعدات من حصيلة بيع الأراضى التى تم تحديدها وتم عرضها على المطورين العقاريين مؤخرا.

وقال أحمد مصطفى إنه من المتوقع الحصول على نحو 23 مليار جنيه من حصيلة البيع سيتم سداد جزء كبير من الديون والاستفادة من المبلغ المتبقى فى تطوير الشركات.

مما يذكر أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمتلك 3.6 مليون متر مربع أراضى غير مستغلة، بقيمة 43 مليار جنيه، سيتم استخدامها لتمويل خطة التطوير التى تتكلف نحو 1.1 مليار دولار على 3 سنوات.