"الجزيرة" تفصل مصورا تعسفيًا بعد إصابته أثناء تغطية الحرب فى سوريا

كتب أحمد عرفة

فضح أحد الإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية، الأوضاع المذرية للعمال في تلك القناة، والطريقة التعسفية التي تتعامل بها إدارة القناة مع العاملين لديها.

وقال زين الرفاعي، أحد العاملين بقناة الجزيرة القطرية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تم إقالتى قبل أن تشفى جروحى وأنا أقف على عكازي، حيث ‏لاتمل أقلام صحفى الجزيرة بالكتابة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بالمقابل وبعد عملى مع ‎الجزيرة حيث تعرضت لإصابة كادت تنهى حياتى كانت مكافأة دمائى الإقالة دون أى اعتبار.

وأضاف أحد العاملين بقناة الجزيرة القطرية: مدير مكتب الجزيرة في تركيا الذى كان كتب لموظف المحاسبة ليخبرنى أنه تمت إقالتى من القناة دون اكتراث لوضعى الصحي دون اكتراث لدمائى التي لم تجف ، حيث يتحدثون للعالم عن الصحافة والصحفيين وحرمتهم السخرية أنه لم يسئوا لنفسهم فقط بل أساءوا لقناة تدعي أنها مع الإنسان، متابعا: أعلم أن حروفى لن تغير شىء فى القصة ماهى إلا كلمات عن حق ضائع .