video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الجزيرة" تفصل مصورا تعسفيًا بعد إصابته أثناء تغطية الحرب فى سوريا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:27 م
"الجزيرة" تفصل مصورا تعسفيًا بعد إصابته أثناء تغطية الحرب فى سوريا قناة الجزيرة وتميم الإرهاب
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

فضح أحد الإعلاميين بقناة الجزيرة القطرية، الأوضاع المذرية للعمال في تلك القناة، والطريقة التعسفية التي تتعامل بها إدارة القناة مع العاملين لديها.

وقال زين الرفاعي، أحد العاملين بقناة الجزيرة القطرية، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تم إقالتى قبل أن تشفى جروحى وأنا أقف على عكازي، حيث ‏لاتمل أقلام صحفى الجزيرة بالكتابة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بالمقابل وبعد عملى معالجزيرة حيث تعرضت لإصابة كادت تنهى حياتى كانت مكافأة دمائى الإقالة دون أى اعتبار.

45206591_1764432987019114_7269125358413152256_n
 

 

وأضاف أحد العاملين بقناة الجزيرة القطرية: مدير مكتب الجزيرة في تركيا الذى كان كتب لموظف المحاسبة ليخبرنى أنه تمت إقالتى من القناة دون اكتراث لوضعى الصحي دون اكتراث لدمائى التي لم تجف ، حيث يتحدثون للعالم عن الصحافة والصحفيين وحرمتهم السخرية أنه لم يسئوا لنفسهم فقط بل أساءوا لقناة تدعي أنها مع الإنسان، متابعا: أعلم أن حروفى لن تغير شىء فى القصة ماهى إلا كلمات عن حق ضائع .

45325316_1764432910352455_6409517456896819200_n
 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. كيف تصدى المغردون العرب لنباح قناة الجزيرة عبر هاشتاج تصدر عالميا

"المسمارى": قناة الجزيرة تبث الأكاذيب وتحاول الوقيعة بين ليبيا والجزائر

بلاغ ضد جمال ريان يتهمه بسب الرئيس على قناة الجزيرة

اخبار العالم

قطر

الجزيره

الاخوان

العاملين بالقناه القطريه

اخر الاخبار




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة