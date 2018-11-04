الأوقاف: لدينا صروح علمية لاستكمال مسار تجديد الخطاب الدينى

وقال الوزير إن أكاديمية الأوقاف المصرية هي صرحُ كبير لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات ، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات بما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة، إضافة إلى دورات وبرامج إعداد المدربين المؤهلين من داخل مصر وخارجها في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وحمل لواء الوسطية وتجديد الخطاب الديني .

وأضاف الوزير إن المبنى الجديد للأكاديمية صرح معماري وحضاري هائل بالسادس من أكتوبر يضم معملا للغات، وآخر للحاسب الآلي، وعددًا كبيرًا من قاعات المحاضرات، وقاعة عامة مجهزة على أحدث مستوى عصري بما في ذلك الترجمة الفورية، إضافة إلى أماكن متميزة لإقامة الدارسين، لافتا الى أن مسجد ” المينا ” بالغردقة مقصد السائحين هو تحفة معمارية ومنارة علمية وثقافية، وسيتم قريبا افتتاح مركزًا ثقافيًّا للغات بالمسجد خدمة للسائحين والمقيمين، ومركزًا طبيًّا متقدمًا، وهذا يأتي في إطار تفعيل نظرية المسجد الجامع ؛ مما يجعل من هذا المسجد أحد أهم النماذج التطبيقية العملية المتميزة لفكرة المسجد الجامع الذي يحمل ويؤدي الرسالتين : الدعوية والاجتماعية بكفاءة عالية وتميز شديد ، ويسهم بقوة في سد منافذ التطرّف وقطع الطريق على المتطرفين.

أشار إلى الطراز المعماري الفريد لمسجد ” الصحابة ” بشرم الشيخ ، موضحا أنه دليل على التنوع الحضاري لمصر، مشيرًا إلى أنه من أهم المعالم في تاريخ العمارة الإسلامية في هذا العصر ، وسيكون بإذن الله تعالى معلمًا ومزارًا مهمًّا من أهم معالم العمارة الإسلامية عبر تاريخها الطويل , مؤكدًا أن هذا المسجد يضاف إلى أمثاله من المساجد الإسلامية ذات الطراز الفريد في مصر , والتي تجمع بين المبنى والمعنى ، وانطلاقًا من كل هذا نؤكد أن مصر هي رائدة الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وستظل بعون الله وتوفيقه ، وأن الخطة المستقبلية لبناء المساجد سوف تكون على هذا الطراز المعماري الفريد مبنى ومعنى .

وأوضح أننا بشكل مستمر نعمل على التوسع في المجال الدعوي ومساراته من خلال الندوات والمحاضرات والقوافل الدعوية التي تجوب محافظات مصر ، والمراكز الإسلامية الثقافية ، والمدارس القرآنية، ومكاتب التحفيظ ، وأضاف: "لدينا خطة مستقبلية للنهوض بالجانب الدعوي والاجتماعي ، من خلال إقامة المراكز الثقافية بالمحافظات ، ومراكز إعداد معلمي القرآن الكريم، لإعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم ، لديه القدرة على فهم معانيه ومقاصده حتى نعمل على تكوين عقلية تجمع بين الحفظ والفهم" ، مضيفًا أن الوزارة سوف تفتح مجال التحفيظ للواعظات ممن يتقن حفظ القرآن الكريم وتجويده لافتا الى ضرورة مواصلة ومشاركة الواعظات الفضليات في قضايا تجديد الخطاب الديني لتوصيل رسالة الإسلام الوسطية وفكره المستنير لكل الناس .

و دعا الوزير الواعظات إلى المشاركة في مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال البحث العلمي ، حيث تم تحديد ثلاث موضوعات لجائزة عام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الموضوع الأول : فقه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر .

على أن يكون البحث شاملا لفقه السيرة النبوية بقراءة عصرية في حدود ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ صفحة تأليفا فرديا أو جماعيا ، وقد تم تخصيص مبلغ ٣٠ ألف جنيه لهذه الجائزة إضافة إلى جائزة تشجيعية قدرها خمسة آلاف جنيه.

الموضوع الثاني: الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين دراسة مقارنة في ضوء واقعنا المعاصر.

على أن يكون البحث في حدود ٣٠٠ إلى ٤٠٠ صفحة تأليفا فرديًّا أو جماعيًّا ، مع بيان الرأي المختار في كل موضوع في ضوء واقعنا المعاصر ، وقد تم تخصيص مبلغ ٣٠ ألف جنيه لهذه الجائزة ، إضافة إلى جائزة تشجيعية قدرها خمسة آلاف جنيه .

الموضوع الثالث: فقه الأولويات في ضوء واقعنا المعاصر.

على أن يكون البحث في حدود ١٥٠ إلى ٢٠٠ صفحة تأليفا فرديا أو جماعيا ، وقد تم تخصيص مبلغ ٢٠ ألف جنيه لهذه الجائزة ، إضافة إلى خمسة آلاف جنيه جائزة تشجيعية.