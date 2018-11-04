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الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية: 57% من لاجئى العالم عرب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:56 ص
الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية: 57% من لاجئى العالم عرب أحمد رافع الهنداوى الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال أحمد رافع الهنداوى، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، إن تحدى بناء السلام فى المنطقة العربية، يترصد بالشباب بالدرجة الأولى.

 

وأضاف رافع الهنداوى، خلال كلمه له بجلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام" بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، أن العرب يمثلون 5% من سكان العالم وهى نسبة قليلة للغاية، ومن المؤسف أن 57% من لاجئى العالم من المنطقة العربية، و67% من ضحايا الصراعات المسلحة فى المنطقة العربية.

 

وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، أن مصر هى العمود الفقرى فى المنطقة العربية، ولا يمكن بناء جهود السلام الحقيقى بدون مصر، لأنها تمثل ثلث سكان المنطقة العربية، حيث من بين كل 3 عرب واحد مصرى.


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منتدى الشباب

شرم الشيخ




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