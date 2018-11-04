إيرانيون يحتشدون فى طهران عشية استئناف عقوبات النفطية الأمريكية

رويترز

احتشد إيرانيون اليوم الأحد لإحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية فى طهران أثناء الثورة الإسلامية عام 1979 وللتنديد باستئناف الولايات المتحدة عقوبات تستهدف قطاع النفط الحيوى فى طهران.

وردد المشاركون فى التجمع الحاشد الذى نظمته الحكومة بالعاصمة وبثه التلفزيون الرسمى على الهواء هتافات معادية للولايات المتحدة منها "الموت لأمريكا". وأحرق الآلاف من الطلاب الأعلام الأمريكية ومجسما للعم سام وصورا للرئيس دونالد ترامب خارج المجمع الذى كان يضم ذات يوم السفارة الأمريكية.

واقتحم طلاب من التيار المحافظ السفارة فى 4 نوفمبر 1979 بعد قليل من سقوط الشاه المدعوم من الولايات المتحدة واحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. ويتناصب البلدان العداء منذ ذلك الحين ويقفان على طرفى نقيض من الصراعات فى الشرق الأوسط.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الملايين خرجوا للمشاركة فى مسيرات وتجمعات فى معظم المدن والبلدات فى أنحاء البلاد، مجددين الولاء للمؤسسة الدينية وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله على خامنئى. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من حجم المشاركة.